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В Госдуме назвали торжеством правды карту Крыма в соцсетях Европарламента

Депутат Белик назвал торжеством правды карту с российским Крымом в соцсетях ЕП

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Андрей Иглов/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик назвал торжеством правды карту в соцсетях Европарламента, на которой Крым показан частью России. Об этом сообщает РИА Новости.

Европарламент ранее опубликован на своей странице в X посвященную международной торговле Евросоюза карту, полуостров был помечен российским. Этот пост вызвал критику со стороны подписчиков, после чего был удален. Позже ЕП принес извинения за пост.

«Появление карты с российским Крымом является торжеством правды и справедливости, которую западным пропагандистам все труднее утаить в мешке», — заявил Белик.

По его словам, тот факт, что Крым является частью Российской Федерации, уже ни у кого не вызывает сомнений, однако есть определенная политика, которую в Европе требуется соблюдать перед Украиной.

Парламентарий утверждает, что сегодня «по пальцам можно посчитать» количество стран, которые считают Крым украинским.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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