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На Западе заявили, что переговоры по Украине могут пройти и без Зеленского

Журналист Weltwoche считает, что Зеленского отстранят от переговоров с Россией

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Yves Herman/Reuters

Украинского президента Владимира Зеленского могут исключить из переговорного процесса по конфликту с Россией. Об этом заявил обозреватель швейцарского журнала Weltwoche Вольфанг Койдль.

Журналист выразил уверенность в том, что Украина не может одержать победу на поле боя. Из-за огромных потерь у Киева уже заканчиваются солдаты, а его союзники собирают последние оставшиеся боеприпасы. Политическая поддержка Зеленского также тает и внутри страны, и за ее пределами.

В этих условиях, отмечает автор статьи, переговоры между Киевом и Москвой являются неизбежными. Однако Зеленский выступает их категорическим противником.

Поэтому, считает Койдль, переговоры могут пройти и без участия украинского президента. О такой возможности уже давно задумываются в Брюсселе и особенно в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выразил свою обеспокоенность недостаточной помощью Соединенных Штатов Киеву. Зеленский отметил нехватку финансирования со стороны конгресса и потенциальной поддержки американцев, а также назвал отвлечение мира от Украины Израилем критическим моментом.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

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