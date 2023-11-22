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Блинкен намерен на следующей неделе совершить визит в Израиль

Блинкен на следующей неделе вновь посетит Израиль

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Jacquelyn Martin/Reuters

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен для обсуждения с израильскими и палестинскими чиновниками операции в секторе Газа намерен в ближайшее время посетить Израиль. Об этом, ссылаясь на хорошо информированные источники, сообщает интернет-портал Axios.

По имеющимся данным, госсекретарь США планирует прибыть в Израиль в начале следующей недели. Таким образом, с 7 октября Блинкен в четвертый раз приедет в Израиль. Его поездка состоится до саммита министров иностранных дел государств НАТО, который намечен на 28 октября.

Ранее сообщалось, что Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС могут начать обмен заложниками 23 ноября, если сделка будет одобрена правительством и Верховным судом Израиля.

До этого премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция против палестинского радикального движения ХАМАС будет доведена до конца, несмотря на то, что возможно временное прекращение огня ради освобождения части удерживаемых в секторе Газа заложников.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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