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Путин рассказал, какой узнают Россию на фестивале молодежи

Путин: на фестивале молодежи люди узнают Россию такой, какая она есть

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин по случаю грядущего открытия Всемирного фестиваля молодежи заявил, что в рамках данного мероприятия молодежь со всего мира сможет узнать Россию такой, какая она есть. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы хотим, чтобы молодежь со всего мира могла узнать Россию такой, какая она есть: со всем ее природным, культурным, национальным многообразием, с ее главным богатством — талантливыми, целеустремленными людьми», — рассказал глава государства.

Путин подчеркнул, что у молодых людей есть огромное пространство, чтобы реализовать свой потенциал и осуществить свои мечты.

Всемирный фестиваль молодежи должен открыться ровно через 100 дней в Сочи.

Также Путин заявил, что российские достижения являются интересными и способны вдохновлять.

До этого Путин в ходе внеочередного саммита БРИКС, посвященного ситуации в Газе, заявил, что Россия инициирует продолжение обсуждения в БРИКС ситуации в секторе Газа.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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