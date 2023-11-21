В Литве на депутата подали в суд по импичменту за антисемитизм

Сейм Литвы обратится в Конституционный суд республики для объявления импичмента депутату Ремигиюсу Жемайтайтису за антисемитизм. Соответствующее решение его коллеги приняли единогласно в ходе пленарного заседания, сообщает ТАССТАСС.

В Сейме отметили, что уже определились по этому вопросу, и если суд признает Жемайтайтиса в нарушении присяги, то члены Парламента должны будут проголосовать по поводу аннулирования его мандата.

Сам Жемайтайтис что все обвинения отрицает, утверждая, что они инициированы его политическими противниками .

«Очевидно, что мы делаем то, чего просит Россия, КГБ и НКВД», — заявил он с трибуны Сейма.

Апеллируя к происходящему в секторе Газа, политик заявил, что Израиль проводит не только «этническую чистку», но и «геноцид».

Это уже не первые высказывания Жемайтайтиса подобного рода. Так в мае на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он написал, что «в мире нашлось еще одно животное - Израиль». Подобное утверждение он позволил себе после сноса израильскими властями палестинской школы. Кроме того, парламентарий призывал к расправе над евреями выдержкой из литовского фольклора.

До этого Еврокомиссия прокомментировала участившиеся антисемитские инциденты в Европе.

Ранее посол Израиля в Литве Хадас Виттенберг-Сильверстейн заявила, что антисемитские заявления депутата сейма Литвы Жемайтайтиса являются выпадом не только против еврейского народа, но и против основополагающих ценностей Литвы.