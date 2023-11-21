Слова Зеленского о «Майдане-3» объяснили желанием «развязать себе руки»

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского об операции по его смещению «Майдан-3» связано с желанием «развязать себе руки» в борьбе с оппозицией, считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Оппозиционное давление в данном случае приравнивается к планам провести госпереворот, заявил эксперт в эфире НСН.

Ищенко подчеркнул, что для проведения подобного «Майдана-3» в стране должны быть недовольные властью, организаторы, а также внешняя поддержка. В данном случае, по его мнению, Зеленский просто чувствует оппозиционное давление и объясняет его подготовкой к госперевороту с участием России.

«Это развязывает ему руки для усиления репрессий внутри страны… Ведь нельзя просто посадить оппозицию, которая тебя не любит, но можно посадить оппозицию, которая совершила госизмену и которая пытается продвигать российские интересы, — пояснил Ищенко свою точку зрения.— Зеленский отметился тем, что из всех украинских президентов он активнее всех подавлял оппозицию и продолжает подавлять».

Напомним, в интервью The Sun президент Украины заявил, что якобы российские спецслужбы готовят «Майдан-3» — госпереворот для свержения действующей власти, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

В Совфеде ранее заявили о нулевых шансах Зеленского остаться у власти, если США захотят возобновить переговоры с Россией.