Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Слова Зеленского о «Майдане-3» объяснили желанием «развязать себе руки»

Политолог Ищенко: Зеленский хочет «развязать себе руки» для репрессий оппозиции

close
100%
President Of Ukraine/Global Look Press

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского об операции по его смещению «Майдан-3» связано с желанием «развязать себе руки» в борьбе с оппозицией, считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Оппозиционное давление в данном случае приравнивается к планам провести госпереворот, заявил эксперт в эфире НСН.

Ищенко подчеркнул, что для проведения подобного «Майдана-3» в стране должны быть недовольные властью, организаторы, а также внешняя поддержка. В данном случае, по его мнению, Зеленский просто чувствует оппозиционное давление и объясняет его подготовкой к госперевороту с участием России.

«Это развязывает ему руки для усиления репрессий внутри страны… Ведь нельзя просто посадить оппозицию, которая тебя не любит, но можно посадить оппозицию, которая совершила госизмену и которая пытается продвигать российские интересы, — пояснил Ищенко свою точку зрения.— Зеленский отметился тем, что из всех украинских президентов он активнее всех подавлял оппозицию и продолжает подавлять».

Напомним, в интервью The Sun президент Украины заявил, что якобы российские спецслужбы готовят «Майдан-3» — госпереворот для свержения действующей власти, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

В Совфеде ранее заявили о нулевых шансах Зеленского остаться у власти, если США захотят возобновить переговоры с Россией.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий