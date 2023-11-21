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В МИД РФ высказались о контактах России и США по событиям в Газе

Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия и США не контактируют по ситуации в Газе

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МИД РФ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон не контактируют по событиям, происходящим на территории сектора Газа, исключением становятся только профильные международные площадки. Об этом он сообщил ТАСС.

«Насколько мне известно, [контактов] нет, кроме тех, которые проводятся на профильных международных площадках, в частности в Нью-Йорке по линии постпредства», — сказал замглавы МИД, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Сергей Лавров заявил, что США не готовы ни к чему, кроме как к гуманитарной паузе в конфликте на Ближнем Востоке.

До этого в российском дипведомстве обратили внимание, что связи России и США рискуют быть разорванными в любой момент, но это не выбор Москвы. Там пояснили, что Вашингтон взял на вооружение русофобию, из-за чего они предельно истончились.

В МИД РФ также отметили, что первопричиной кризиса между странами стало базовое мировоззрение политической элиты в США, а также неспособность американских политиков и экспертов адекватно оценить процессы в России после 1991 года.

Ранее в МИД России заявили о «биполярочке» у США.

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