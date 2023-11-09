В МИД России заявили о «биполярочке» у США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью RTVI, что поведение США в диалоге по стратегической стабильности схоже с тем, что бывает при биполярном расстройстве.

По словам дипломата, американцы славятся тем, что в их подходах может одновременно сосуществовать и фундаментальное отрицание неких реальностей, и попытки повлиять на них.

«Я считаю, что это проявление биполярности не в геополитическом смысле, как это говорилось в «холодную войну», а «биполярочки», извините меня за грубость», — сказал Рябков.

По мнению замглавы МИД РФ, США нужно «немножко как-то себя перестроить» и взглянуть на себя более здраво и трезво, прежде чем РФ будет обсуждать с ними предметно вопросы стратегической стабильности.

До этого в Министерстве иностранных дел России заявили, что страна намерена выполнять свои обязательства в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) даже несмотря на отзыв ратификации.

1 ноября Рябков заявил, что недавно опубликованный доклад комиссии при американском конгрессе, занимающейся вопросами стратегической концепции США, вызывает тревогу.

Ранее Россия и США провели очные консультации по отношениям между двумя странами.