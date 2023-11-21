В Молдавии отреагировали на запрет на въезд в Россию 11 депутатам

Советник по коммуникациям министра иностранных дел Молдавии Игорь Захаров заявил, что Кишинев продолжит защищать информационное пространство он внешнего вмешательства и попыток дестабилизации. Так он прокомментировал запрет на въезд в Россию 11 депутатам в ответ на блокировку русскоязычных СМИ в стране, передает «Sputnik.Moldova».

«Независимо от решений и ответов Москвы, мы полны решимости продолжать защищать наше информационное пространство от любого внешнего вмешательства и сохранять твердую позицию против дезинформации, гибридных атак и попыток дестабилизировать нашу страну», — сказал Захаров.

До этого в ответ на преследование русскоязычных СМИ в Молдавии, Россия запретила въезд в страну 11 депутатам от Партии действия и солидарности (ПДС), контролирующей правительство.

На сайте МИД РФ было опубликовано сообщение, в котором говорится, что Россия приняла ответные меры в связи с преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии. 20 ноября в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий. Ему сообщили, что в качестве асимметричной меры был закрыт въезд в РФ ряду официальных лиц Республики Молдова.

Ранее Санду заподозрили в попытке получить любовь молдаван с помощью цензуры.