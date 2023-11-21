В США усомнились в физических и умственных способностях Байдена

Бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон выразил обеспокоенность физическим и умственным состоянием президента США Джо Байдена, которому накануне исполнился 81 год, сообщает Fox News.

«Я уже довольно давно говорил, когда он был кандидатом [в президенты] Джо Байденом, что не думал, что у него есть когнитивные способности для выполнения этой работы», — сказал Джексон.

С его точки зрения, Байден «деградировал» за последние три года. Джексон подчеркнул, что глава государства находится в окружении людей, которые неуместно поддерживают его выдвижение на следующий срок.

«Но наша граница, наши войны за рубежом, наша экономика, вы знаете, сейчас это просто катастрофа… И он просто не может выполнять эту работу. И каждый день становится очевидным, что он больше не способен выполнять эту работу», — предупредил Джексон.

Байден не может выполнять обязанности главнокомандующего и баллотироваться на переизбрание в своем нынешнем состоянии, констатировал экс-врач Белого дома.

Ранее Politico сообщало, что однопартийцев американского президента-демократа Джо Байдена беспокоят возраст нынешнего президента, а также непопулярность его экономических реформ и более низкий уровень рейтинга одобрения среди избирателей, чем у бывшего главы государства Дональда Трампа.

До этого из результатов опроса NBC News стало известно, что рейтинг одобрения американского лидера Джо Байдена упал до самого низкого уровня за время его президентства.

Ранее сообщалось, что окружение Байдена подберет ему удобную обувь, чтобы снизить риск падений.