В России заявили о катастрофической деградации западных элит

Странами Запада сейчас руководят преимущественно серые, необразованные, ничем не примечательные, напичканные примитивными идейными установками, некомпетентные, но очень самодовольные руководители. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил член Совета Федерации Алексей Пушков.

По его словам, тот факт, что таких лидеров избирают, свидетельствует не о том, что они этого заслуживают, а о падении уровня избирателей. Парламентарий считает, что те люди, которые сейчас руководят странами Запада, не сравнятся с бывшими премьер-министрами Великобритании Уинстоном Черчиллем, Маргарет Тэтчер, президентом Франции Шарлем де Голлем, канцлеров ФРГ Гельмутом Колем и другими выдающимися персонами.

Пушков добавил, что что в Европе больше нет почвы для взращивания новых лидеров, а отдельным одаренным и самостоятельным личностям приходится примыкать к рядам посредственностей или быть вытесненными из политической жизни.

На этой неделе сенатор Пушков также заявлял, что в Европе не смогли отменить культуру России.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.