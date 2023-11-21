Участники Евромайдана надеялись, что получат реальную власть на Украине, но вся власть досталась только верхушке, из-за этого протестовавшие чувствуют себя обманутыми. Таким мнением с РИА Новости поделился депутат народного совета Луганской народной республики (ЛНР) Владимир Поляков.

«Касаемо целей, которые ставили перед собой протестующие, они этой цели не добились. Они ввергли страну в еще больший конфликт, развал, разруху», — сказал он.

По мнению депутата, на Украине победила сцена майдана, «где прыгали Яценюки, Порошенко и все остальные».

Собеседник агентства подчеркнул, что в результате государственного переворота своих целей добились финансировавшие протестную активность на Украине — Сорос и остальные.

«Главная цель — ввергнуть Украину в войну с РФ, чтобы ослаблять с помощью этого и Россию, и Европу», – резюмировал Поляков.

21 ноября 2013 на Майдане в Киеве начались протесты, которые привели к госперевороту. Поводом для массовых выступлений стала приостановка подписания властью соглашения с Европейским союзом об ассоциации.

До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский из страха перед будущим цепляется за свою власть, отменяет выборы в стране, тем самым приближая неизбежность нового майдана.

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