В Венесуэле прокомментировали итог выборов в Аргентине

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что к власти в Аргентине по итогам президентских выборов пришли неонацисты и неоколонизаторы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как и предсказывала статистика опросов, в Аргентине победили крайне правые неонацисты. Это крайне правые, которые предлагают колониальный проект для Аргентины, но и намерены возглавить колониальный проект во всей Латинской Америке и Карибском бассейне», — заявил Мадуро.

При этом президент добавил, что в Венесуэле уважают такой выбор аргентинского народа. Большую критику Мадуро также вызвала предстоящая массовая приватизация — лидер Венесуэлы считает, что приход к власти Хавьера Милея можно сравнить с переворотами Аугусто Пиночета в Чили, Хорхе Виделы в Аргентине и государственным переворотом в Уругвае в 70-е годы прошлого столетия.

До этого сенатор Алексей Пушков заявил, что новый президент Аргентины приведет страну к катастрофе.

Ранее Маск оценил результаты президентских выборов в Аргентине.