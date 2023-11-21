Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью Youtube-каналу Judging Freedom, что с президентом Украины Владимиром Зеленским после окончания конфликта могут расправиться, как с революционером Львом Троцким.

Он отметил, что лидеры западных государств приезжают с визитами на Украину к Зеленскому и называют его «лицом войны».

По мнению Макгрегора, западные политики намекают украинскому лидеру, что ему необходимо уступить место тому, кто сможет заключить мирный договор с Российской Федерацией. Бывший военный подчеркнул, что политик окажет украинцам услугу, если уйдет в отставку и приблизит соглашение с РФ. Но при этом, считает бывший советник Пентагона, Зеленский может стать «объектом возмездия» на фоне потери, которые понесла украинская армия.

Макгрегор признался, что удивился бы, если бы Зеленский остался в живых.

«Даже если ему удастся выбраться из страны, я подозреваю, что кто-нибудь поступит с ним так же, как с Троцким, иными словами, проткнет ледорубом череп», — сказал он.

До этого Дуглас Макгрегор заявлял, что российские военнослужащие раздавили Вооруженные силы Украины (ВСУ), которые вооружены до зубов западным оружием.

Ранее Песков заявлял, что Россия каждый день добавляет к силе новые элементы.