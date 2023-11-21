Глава ХАМАС заявил о приближении соглашения о перемирии

Лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о приближении соглашения о перемирии с Израилем, сообщает РИА Новости.

Хания отметил, что движение передало свой ответ Катару и посредникам. По мнению руководителя ХАМАС, приближается заключение соглашения перемирия.

Ранее сообщалось, что глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа провел в Катаре ряд встреч по вопросу освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС.

До этого израильское издание Yedioth Ahronoth писало, что палестинское движение ХАМАС возобновило контакты с Израилем через посредников из Катара по вопросу освобождения заложников, которые были захвачены боевиками группировки 7 октября.

Газета The Wall Street Journal также передавала, что ХАМАС пообещал освободить 50 заложников в обмен на пятидневное перемирие.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.