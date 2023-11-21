В Японии заявили, что пуск ракеты под видом спутника КНДР нарушает резолюцию ООН

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что запуск КНДР баллистической ракеты будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Его слова передает ТАСС.

«Применение технологий баллистических ракет будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, даже если целью является запуск искусственного спутника», — сказал Кисида, комментируя уведомление Пхеньяна о планах запустить искусственный спутник в период с 22 ноября по 1 декабря.

До этого агентство Yonhap сообщало, что южнокорейские военные предупредили Северную Корею о необходимости «немедленно прекратить» подготовку к запуску еще одного военного «спутника-шпиона», пригрозив принять «необходимые меры».

13 сентября береговая охрана Японии сообщала, что Северная Корея произвела пуск, по предварительным данным, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Примерно через шесть минут уточнялось, что северокорейская ракета уже упала. Позднее стало известно о запуске второй ракеты.

Позднее телеканал NHK сообщал, что Япония планирует 11 января запустить ракету-носитель H-2A с разведывательным спутником, который должен будет собирать информацию о ситуации в КНДР.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.