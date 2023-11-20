Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Израиль отказался сотрудничать с МУС по ситуации в Палестине

МИД Израиля заявил об отказе сотрудничать с МУС в расследовании по Палестине

close
100%
Khalil Hamra/AP

Официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор заявил РИА Новости, что Израиль не будет сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС) в деле расследования ситуации в Палестине.

По словам дипломата, власти Израиля приняли такое решение, поскольку защищают права своих граждан и «борются с терроризмом».

Бен-Дор отметил, что в Израиле не доверяют следственным комиссиям МУС, так как их повестка «заранее известна».

16 ноября президент ЮАР Сирил Рамафоса заявлял, что Южная Африка просит МУС организовать расследование предполагаемых военных преступлений Израиля в секторе Газа. При этом он отмечал, что ЮАР не пытается оправдать нападение ХАМАС на Израиль. Рамафоса подчеркнул, что осуждает действия палестинской группировки и точно также просит МУС об их расследовании.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявлял, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен предстать перед Международным уголовным судом (МУС) в Гааге за ситуацию в Газе.

14 ноября Турция направила в МУС иск против Нетаньяху. Как пояснили адвокаты правящей в стране «Партии справедливости и развития», Анкара обвинила главу израильского правительства в геноциде палестинского народа.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий