Израиль отказался сотрудничать с МУС по ситуации в Палестине

Официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор заявил РИА Новости, что Израиль не будет сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС) в деле расследования ситуации в Палестине.

По словам дипломата, власти Израиля приняли такое решение, поскольку защищают права своих граждан и «борются с терроризмом».

Бен-Дор отметил, что в Израиле не доверяют следственным комиссиям МУС, так как их повестка «заранее известна».

16 ноября президент ЮАР Сирил Рамафоса заявлял, что Южная Африка просит МУС организовать расследование предполагаемых военных преступлений Израиля в секторе Газа. При этом он отмечал, что ЮАР не пытается оправдать нападение ХАМАС на Израиль. Рамафоса подчеркнул, что осуждает действия палестинской группировки и точно также просит МУС об их расследовании.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявлял, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен предстать перед Международным уголовным судом (МУС) в Гааге за ситуацию в Газе.

14 ноября Турция направила в МУС иск против Нетаньяху. Как пояснили адвокаты правящей в стране «Партии справедливости и развития», Анкара обвинила главу израильского правительства в геноциде палестинского народа.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.