Военный эксперт объяснил смысл визита главы Пентагона в Киев

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что посещение министром обороны США Ллойдом Остином Киева нужно для демонстрации поддержки Украины. Об этом специалист рассказал «Известиям».

«<...> Остин на закрытых встречах, наверное, сообщит, какую конкретную еще военную помощь из других источников Украина получит, потому что Остин сказал в своей речи, которую многие цитировали, что они будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — цитирует Леонкова издание.

Эксперт добавил, что визит главы Пентагона демонстрирует, что Штаты не собираются «резко завершать украинский проект», несмотря на то, что уже появились первые характерные признаки стремления к этому.

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл на Украину с рабочим визитом 20 ноября. В Пентагоне сообщали, что он намерен обсудить с зарубежными коллегами вопросы стратегического партнерства в сфере безопасности и новые меры военной помощи Киеву.

Ранее стало известно, что Остин уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своей поездки в Киев.