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Постпред РФ обвинил ООН в проукраинской позиции

Гатилов: проукраинская позиция ООН помешала ей быстро осудить нарушения Киева

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Постоянный представитель России при ООН Геннадий Гатилов заявил, что проукраинская позиция руководства этой Всемирной организации в начале специальной военной операции (СВО) РФ помешала ей быстро осудить нарушения Киева, передает РИА Новости.

«Длительное игнорирование ООНовскими структурами вопиющих и антигуманных преступных деяний киевского режима связано еще и с тем, что руководство Всемирной организации после начала СВО однозначно заняло проукраинскую позицию», — сказал постпред.

По его словам, в такой ситуации структурам ООН «было просто невыгодно, мягко говоря, порицать ВСУ и украинские националистические формирования за творимые ими преступления».

Ранее в ООН сообщили о нарушении Украиной Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, которую Киев ратифицировал в 2005 году.

До этого заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Ал-Нашиф заявил, что Украина возбудила около 6 тыс. уголовных дел против людей, потенциально не нарушивших международные законы.

Он отметил, что в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обеспокоены тем, что многие из арестованных и осужденных на Украине граждан, обвиненных в сотрудничестве с Россией, «стали жертвами» принуждения со стороны «оккупирующей державы».

Ранее Путин выступил против идеи выхода России из ООН.

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