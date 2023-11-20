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Россия асимметрично ответила на блокировку русскоязычных СМИ в Молдавии

МИД закрыл въезд в РФ ряду официальных лиц Молдавии

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

МИД России в качестве ответной меры закрыл въезд в РФ ряду официальных лиц Молдавии. Об этом сообщается на сайте министерства.

В ведомстве рассказали, что 20 ноября в МИД был вызван молдавский посол Лилиан Дарий. Дипломаты заявили ему решительный протест в связи с недавней блокировкой доступа к сайтам русскоязычных СМИ в Молдавии и другими случаями политически мотивированного преследования русскоязычных изданий.

«Л. Дарию сообщено, что в качестве асимметричной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Республики Молдова», — говорится в сообщении.

В конце октября глава Службы информации и безопасности Республики Молдова Александру Мустяцэ отдал распоряжение заблокировать доступ к ряду ведущих российских СМИ. Запрет коснулся ТАСС, «Интерфакса», «Московского комсомольца», «Известий», «Комсомольской правды», «Российской газеты», Lenta.ru.

До этого Молдавия решила заблокировать доступ более чем к 20 российским интернет-СМИ. В черный список попали сайты Всероссийской государственной телерадиовещательной компании (ВГТРК), телеканалов «Мир», НТВ, «Россия сегодня», «РЕН ТВ», «Звезда», «Вести», «РТР-Планета».

Ранее Казахстан отключил доступ к российскому телеканалу.

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