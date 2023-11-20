Наблюдатели за ДЭГ намерены обеспечить абсолютное доверие к процедуре

IT-эксперты, наблюдавшие за работой системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в сентябре, представители Ростелекома и Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России обсудили идеи по совершенствованию инструментов наблюдения за технологией. Дискуссия по предлагаемым пунктам прошла в рамках круглого стола технической рабочей группы при координационном совете по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ (ОП РФ). Об этом сообщается на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Открывая дискуссию, сопредседатель координационного совета, глава территориальной избирательной комиссии ДЭГ на выборах 10 сентября Олег Артамонов предложил обсудить все идеи, которые поступили от IT-специалистов по итогам применения ДЭГ в 2023 году.

Член ЦИК России Антон Лопатин подчеркнул, что в канун старта президентской кампании обеспечить абсолютное доверие к ДЭГ — одна из приоритетных для ЦИК задач.

«Важно искать и развивать инструменты, по которым за ДЭГ можно будет наблюдать легко, и для этого не будут требоваться специальные технические знания — к этому мы идем», — рассказал он.

Лопатин отметил, что перед ЕДГ-2023 эксперты уже направляли в комиссию порядка 70 предложений, большинство которых были реализованы.

Поступившие на этот раз предложения охватывали вопросы, связанные со статусом и функционалом наблюдателей, документацией, доступом к выделенному защищенному каналу ноды блокчейна, расширением практики применения «цифрового сейф-пакета», информированием избирателей о том, как проходит голосование.

Так, например, участники круглого стола обсудили предложение рассмотреть возможность разделения статусов и процедур назначения наблюдателей, работающих удаленно (на портале наблюдения) и очно (в помещении ТИК ДЭГ), что, по словам Артамонова, позволит расширить права и возможности каждой из групп наблюдателей и повысит прозрачность ДЭГ.

Также эксперты предложили задуматься о закреплении в положении о порядке проведения ДЭГ возможности выдачи протоколов в формате электронного документа.

Кроме того, эксперты предложили регламентировать порядок обращения наблюдателей в ТИК ДЭГ.

Говорили участники встречи и о возможности ввести проверку корректности избирательного бюллетеня самим избирателем.

«Все идеи будут еще обсуждаться, и к концу недели мы постараемся свести их в единый документ, который направим в ЦИК», — подытожил результаты встречи Олег Артамонов.