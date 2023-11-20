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В Европарламенте заявили, что санкции пошли России на пользу

Депутат ЕП Мариани: санкции сделали беднее Европу и укрепили Россию

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Global Look Press

Экономические санкции усилили Россию и ослабили Европу. Об этом в эфире французского телеканала TVL заявил депутат Европарламента Тьерри Мариани.

По словам парламентария, ограничения вводились, чтобы разрушить российскую экономику, однако ничего подобного не произошло.

«Напротив, эти санкции сделали беднее Европу и укрепили Россию», — привел ТАСС слова Мариани.

Депутат также отметил, что, несмотря на санкции, Россия сейчас производит больше боеприпасов, чем все западные страны, вместе взятые. Мариани высказал мнение, что те, кто подталкивал Украину к боевым действиям, в итоге ее бросят и страна будет разорена.

19 ноября в Кремле заявили о неслыханной санкционной нагрузке РФ со стороны стран Запада. Однако Россия не только стабилизировала экономическую обстановку, но и смогла выйти на траекторию роста.

До того в США оценили результаты стратегии президента России Владимира Путина в противостоянии с Западом.

Ранее режиссер Оливер Стоун обвинил США в попытках лишить Россию суверенитета.

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