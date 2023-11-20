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В Венгрии появились плакаты с требованием не подчиняться фон дер Ляйен

Reuters: в Венгрии разместили плакаты с требованием не подчиняться фон дер Ляйен

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Рекламные щиты с призывом не подчиняться требованиям главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен установили на улицах Венгрии. Такие рекламные щиты были размещены правящей партией премьер-министра страны Виктора Орбана «Фидес», передает агентство Reuters.

«На рекламных щитах, установленных за ночь в честь начала кампании по выборам в Европейский парламент в июне следующего года, фон дер Ляйен изображена рядом с Алексом Соросом, сыном либерального финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса. <…> Слоган гласит: «Давайте не будем плясать под их дудку», — сказано в публикации агентства.

В 2019 году эта партия уже размещала подобные рекламные щиты. На них были изображены тогдашний глава Еврокомисии Жан-Клод Юнкер и американский миллиардер Джордж Сорос.

Ранее Орбан заявил, что нынешнее руководство Евросоюза необходимо сменить, поскольку, по мнению венгерского премьера, оно неспособно справиться с кризисными ситуациями.

До этого Орбан высмеял фон дер Ляйен из-за Украины.

Ранее в Китае фон дер Ляйен назвали «американским пуделем».

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