Названа дата встречи Рахмона и Путина

Президент России Владимир Путин и его коллега из Таджикистана Эмомали Рахмон проведут встречу 21 ноября в Москве. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.

«Двадцать первого ноября в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, который будет находиться в России с официальным визитом», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что главы государств планируют обсудить сотрудничество стран в торгово-экономической, гуманитарной сферах и перспективы его дальнейшего развития и другие аспекты стратегического партнерства. Кроме этого, стороны обменяются мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

Ожидается, что по итогам встречи будет подписан ряд важных двусторонних документов, а также сделано заявление для СМИ.

До этого сообщалось, что на следующей неделе Путин примет участие в виртуальном саммите Группы двадцати (G20) и в телемосте лидеров БРИКС.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».