Журналист британской газеты Guardian Шон Уокер в статье для издания заявил о глобальном унынии и угасании оптимизма на Украине.

По его словам, «в настоящее время в Киеве ощущается едва уловимое, но безошибочно узнаваемое ощущение уныния». Журналист считает, что «ряд внутренних и внешних факторов в совокупности создали, пожалуй, самое пессимистичное настроение относительно перспектив быстрой и решительной победы Украины над Россией».

Как заявил Бартош Цихоцкий, который в октябре завершил свою четырехлетнюю миссию в качестве польского посла на Украине, в конце прошлого года и начале текущего в

этой стране наблюдалась «эйфория».

«Сейчас мы видим другую крайность, спад», — цитирует его издание.

По мнению экс-посла, «в течение некоторого времени» произойдут «некоторые взлеты и падения».

Guardian также отмечает, что долгожданное летнее контрнаступление украинской армии «было сорвано непроходимыми российскими минными полями и укреплениями».

Кроме того, в публикации говорится, что «ходят слухи о напряженности в команде» президента Украины Владимира Зеленского и «о разногласиях» между ним и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

«Истощение» после двух лет боевых действий, человеческие жертвы на фронте и разочарование медленными темпами военной помощи Запада привели к тому, что «некоторые голоса спокойно обдумывали возможность переговоров о прекращении огня», добавляет издание.

Ранее издание Business Insider писало, что президент России Владимир Путин сделал ставку на усталость Запада от постоянной помощи Украине и его план воплощается в жизнь.

До этого президент Чехии Петр Павел призвал европейцев «не поддаваться усталости» от конфликта на Украине, заявив, что нужно верить в то, что в этой стране скоро воцарится мир.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.