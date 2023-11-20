В США считают, что: речи Байдена о прошлом надоели миллениалам и поколению Z

Молодые избиратели США утомлены воспоминаниями президента Джо Байдена о былых временах, его речи о прошлом надоели миллениалам и поколению Z. Об этом говорится в публикации американского издания The Wall Street Journal (WSJ).

Газета напоминает, что Байдену 20 ноября исполнился 81 год, и от поколения, которое будет впервые голосовать на выборах в США в 2024 году, его отделяет 60 лет. В своих публичных речах политик в качестве примеров регулярно обращается к событиям далекого прошлого и вспоминает людей, многих из которых уже давно нет в живых и они исчезли из общественного поля зрения. Миллениалам (людям, родившимся с 1981 по 1996 год) и поколению Z (детям миллениалов) это надоело, утверждают журналисты.

WSJ напоминает, что, согласно опросам, в преддверии выборов в 2024 году Байден впервые отстал от бывшего президента США Дональда Трампа. Особенно это заметно среди избирателей в возрасте от 18 до 34 лет — рейтинг одобрения Байдена в этой категории избирателей упал до 31%, а 70% из них не одобрили действия президента в войне на Ближнем Востоке.

19 ноября стало известно, что в Демпартии США нарастает беспокойство из-за возраста и рейтинга популярности Байдена.

Ранее суд Колорадо допустил Трампа к выборам в 2024 году.