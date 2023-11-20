Сунак анонсировал увеличение помощи палестинцам от Британии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон удваивает свою помощь палестинцам, чтобы постараться прекратить «страдания невинных гражданских лиц». Его слова с открытия Глобального саммита по продовольственной безопасности приводит Sky News.

Он в очередной раз подчеркнул, что Израиль имеет право защищать себя после нападения ХАМАС 7 октября, однако призвал еврейское государство соблюдать международное гуманитарное право. Ситуация на территории сектора Газа становится все хуже, констатировал премьер Британии.

«Мы настаиваем на беспрепятственном гуманитарном доступе в Газу. И на срочных и существенных гуманитарных паузах для доставки продовольствия, топлива и медикаментов, потому что страдания невинных гражданских лиц должны прекратиться», — заявил Сунак.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

Ранее в Британии призвали избегать «абстрактных» призывов к прекращению огня на Ближнем Востоке.