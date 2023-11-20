Правительство США стремится лишить РФ суверенитета, тем самым получив возможность захватить ее ресурсы. На это в ходе интервью для портала MovieWeb указал американский режиссер Оливер Стоун.

Как он сказал, после прихода российского президента Владимира Путина к власти страна стала значительно сильнее. Однако подобное развитие событий не отвечает интересам Вашингтона, подчеркнул режиссер.

«США не хотят, чтобы Россия снова встала на ноги. Мы не хотим независимой России, мы хотим лишить ее суверенитета, чтобы зайти на Евразийский континент», — уточнил Стоун.

Он добавил, что американские власти заинтересованы в Евразийском континенте из-за огромного количества природных ресурсов. В частности, по его словам, речь идет о российских территориях.

В начале ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие в марафоне общества «Знание», во время мероприятия оценив влияние западных санкций на государство. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что даже в условиях рестрикций Россия научилась сохранять свой суверенитет и вести диалог с зарубежными партнерами.

Ранее в США рассказали, как Россия вернула себе статус сверхдержавы.