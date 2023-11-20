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Конфликт Израиля и ХАМАС расколол окружение Макрона

Europe 1: конфликт Израиля и ХАМАС расколол окружение президента Франции Макрона

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Benoit Tessier/Reuters

В администрации президента Франции Эммануэля Макрона произошел раскол из-за палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

«Конфликт между Израилем и (палестинским радикальным движением) ХАМАС глубоко расколол команду. До такой степени, что они больше не разговаривают друг с другом!» — рассказал журналистам один из советников французского лидера.

По информации радиостанции, в данный момент в Елисейском дворце царит атмосфера «клановой борьбы и сведения счетов», которая может вынудить Макрона провести кадровые перестановки. Отмечается, что президент Франции даже может уволить генерального секретаря своей администрации Алексиса Колера.

До этого Макрон поговорил с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, которому заявил, что в секторе Газа имелись слишком большие потери среди гражданского населения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября и захвата десятков заложников. Израильская армия начала ответную операцию и в настоящее время прочесывает здания Газы в поисках боевиков.

Ранее Макрон и премьер Великобритании Риши Сунак выступили за срочную помощь Газе.

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