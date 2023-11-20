Политолог объяснил, почему победа Милея в Аргентине выгодна России

Победа проамериканского политика Хавьера Милея на президентских выборах в Аргентине выгодна России. Такое мнение озвучил политолог Марат Баширов. По его словам, которые приводит Tsargrad.tv, США отвлекутся на еще один проект и пока будут «пережевывать» его, Москва быстрее выполнит задачи специальной военной операции.

«Экономика Аргентины не в лучшем состоянии, это правда, но благодаря кому? За это и бились штатовцы — надо было завершить то, что начали. За чертой бедности живут 40 процентов населения. Бюджет «сидит» на деньгах МВФ под грабительские условия. Известная аргентинская говядина выросла в цене за год на 100%. В 2020 году объявляли дефолт», — напомнил эксперт.

20 ноября стало известно, что Милей обошел кандидата от правящей партии Серхио Массу на 10 процентных пунктов.

Милей возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс «Свобода наступает». Он выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Политик также намерен серьезно сократить бюджетные расходы для решения экономических проблем. Милей не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, однако он не будет препятствовать частному бизнесу взаимодействовать с этими странами.

Ранее потенциальная глава МИД Аргентины анонсировала разрыв связей с КНР и Бразилией.