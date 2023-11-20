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В Крыму рассказали об истоках русофобии в западных странах

Глава парламента Крыма Константинов сравнил русофобию с нацизмом

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Страны Запада время от времени скатываются к идеологическому безумию, которое выражается в русофобии и нацизме. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

Он отметил, что многие нацистские идеи крайне сложно объяснить. То же касается и русофобии, которой сейчас придерживаются большинство западных государств.

«Но при этом крайне характерно, что Европа, в целом Запад, периодически скатывается к таким идеологическим безумиям», — подчеркнул законодатель.

Константинов добавил, что 20 ноября 1945 года начался Нюрнбергский процесс. Однако итоги суда до сих пор считают противоречивыми, так как реальное наказание получили менее 1% всех военных преступников.

В результате, по словам парламентария, нацизм как идеология не был ликвидирован. Как сказал законодатель, европейские страны так и не получили «прививки от этой заразы».

Из-за этого у молодого поколения отсутствует страх перед соответствующими идеями. В настоящее время в Европе активно распространяется нигилизм в отношении результатов Второй мировой войны и совершенных нацистами злодеяний, указал Константинов.

В конце он обратил внимание на попытки «наглым образом» убрать некоторые факты из мировой истории. Тем не менее, по мнению парламентария, именно изучение итогов Нюрнбергского процесса может помочь лучше понять истоки русофобии в западных государствах.

Ранее ФСБ РФ рассекретила документы о планах немецких фашистов применить химическое оружие против советских народов.

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