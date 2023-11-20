Политолог прокомментировал победу оппозиционера Милея в Аргентине

Аргентина станет первой страной, в которой будут пытаться воплотить в жизнь либертарианскую утопию. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политический обозреватель Андрей Перла, комментируя победу на прошедших в республике президентских выборах оппозиционера Хавьера Милея.

«Смысл происходящего в том, чтобы оторвать вторую страну Южной Америки от первой, от Бразилии, и сделать стопроцентным сателлитом США. Открыто, без экивоков. Интересно, до гражданской войны дойдут?» — задается вопросом политолог.

20 ноября стало известно, что Милей обошел кандидата от правящей партии Серхио Массу на 10 процентных пунктов.

Милей возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс «Свобода наступает». Он выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Политик также намерен серьезно сократить бюджетные расходы для решения экономических проблем. Милей не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, однако он не будет препятствовать частному бизнесу взаимодействовать с этими странами.

По мнению аналитика Кристиана Ламесы, победа Милея свидетельствует о том, что аргентинскому обществу надоел политический класс в целом и они выбрали кандидата, которому не хватает необходимых качеств для президентства.

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