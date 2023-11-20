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Премьер Австралии раскритиковал КНР после встречи с Си Цзиньпином

Премьер Австралии Альбанезе возмутился действиями НОАК против австралийских ВМФ

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IMAGO/Baptiste Autissier/Global Look Press

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что китайские военные действовали непрофессионально во время инцидента между силами двух государств в исключительных экономических водах Японии. В интервью Sky News он пояснил, что речь идет о событии с участием военных кораблей двух стран и применении китайским эсминцем своего гидролокатора против австралийских водолазов.

«Это было опасно, это было небезопасно и непрофессионально со стороны китайских вооруженных сил. Последствия этих событий заключаются в том, что они наносят ущерб отношениям», — пояснил Альбаназе.

Он добавил, что потребовал от китайской стороны не допускать подобного рода событий и высказал решительное осуждение. Альбанезе также отверг критику оппозиции, обвиняющей его в большей заинтересованности во встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в начале ноября, чем защитой интересов Австралии.

Инцидент в исключительной экономической зоне Японии между австралийскими и китайскими военными произошел 14 ноября. Эсминец ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) проигнорировал просьбы Австралии держаться подальше от ее водолазов, которые освобождали сети, запутавшиеся вокруг винтов судна HMAS «Тувумба» ВМС страны. Австралийское судно находилось в этих водах в рамках операции «Аргос» по обеспечению соблюдения санкций против Северной Кореи во время развертывания регионального присутствия.

Ранее Австралия обвинила НОАК в применении гидролокатора против водолазов ВС страны.

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