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Рейтинг правительства Японии достиг опасной зоны

Рейтинг правительства Японии рухнул до рекордно низкого уровня в 24%

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Reuters

Рейтинг правительства Японии рухнул до рекордно низкого уровня, достигнув 24%. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на опрос газеты Yomiuri.

Рейтинг правительств Японии, который формируется правящей Либерально-демократической партией (ЛДП), упал ниже черты в 30% впервые с 2012 года.

Опрос показал, что недовольны японским правительством 62% граждан. По информации исследователей, падение рейтингов ускорили недовольство экономическими мерами правительства и последовательные отставки ведущих политиков.

Так, 62% опрошенных хотят видеть премьер-министра Японии Фумио Кисиды на посту только до окончания его срока полномочий, еще 33% респондентов надеются на его немедленную замену и только 11% хотели бы видеть его в роли лидера государства «как можно дольше».

До этого телеканал TBS сообщал, что рейтинг правительства под руководством Фумио Кисиды в Японии упал до минимума в 29,1%. Уровень недоверия правительству тоже стал рекордным — в нем признались 68,4% участников опроса.

Ранее Россия расторгла соглашение о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия с Японией.

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