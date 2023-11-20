«Известия»: Швейцария, скорее всего, присоединится к 12-му пакету санкций против России

Власти Швейцарии, скорее всего, присоединятся к 12-му пакету санкций Европейского союза против России. Об этом со ссылкой на хорошо информированный источник сообщает газета «Известия».

По словам источника, Швейцария, как и раньше, повторит за Евросоюзом все его действия и полностью примет 12-й пакет санкций против РФ. Швейцарские власти, сказал собеседник газеты, иногда делают исключения, но применяемые ими санкции всегда примерно одинаковые.

Доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков отметил, что принятые Швейцарией решения, несомненно, выводят страну за рамки традиционного нейтрального позиционирования во внешней политике. Эксперт подчеркнул, что многие швейцарские политики понимают вред, который наносится и экономике, и имиджу страны такими действиями, и поэтому все сильнее задумываются о последствиях ухода от традиционного нейтралитета.

Коньков выразил мнение, что Швейцария вряд ли станет присоединяться к санкциям против России, которые направлены на раскрытие банковской тайны или конфискацию активов.

Ранее сообщалось, что министерство экономики Швейцарии намерено провести расследование в связи с сообщениями ряда изданий, согласно которым Украина смогла получить боеприпасы страны через одну из польских компаний.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.