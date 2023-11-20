Глава МВД Финляндии заявила о частичном успехе от закрытия КПП на границы с Россией

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что решение правительства страны закрыть из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сирии, Ирака, Сомали половину из работающих пунктов пропуска на границе с Россией имело лишь частичный успех. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

Рантанен отметила, что активность беженцев переместилась с закрытых пограничных пунктов в другие места. Министр подчеркнула, что пока не раскроет подробностей новых готовящихся ограничений. По ее словам, главной целью правительства Финляндии является положить конец проникновению в страну беженцев и обеспечить безопасность финских граждан.

Глава МВД подтвердила, что Хельсинки подал запрос на получение дополнительной помощи для обеспечения безопасности границы с РФ в агентство Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex).

Ранее сообщалось, что в финском приграничном городе Лаппеенранта прошел митинг против закрытия контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией. В городе Ювяскюля состоялся аналогичный митинг.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.