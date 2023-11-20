В Минюсте Грузии рассказали, когда Саакашвили вернут в тюрьму

Решение о переводе бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из больницу в тюрьму не может быть политическим, оно будет основано на рекомендации врачей. Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в интервью грузинскому телеканалу «Имеди», передает ТАСС.

Как отметил Брегадзе, заключенные в Грузии могут находиться в больнице столько времени, сколько понадобится для улучшения состояния здоровья.

«Как только у нас будет рекомендация врачей, мы его [Саакашвили] переведем [в тюрьму], так как мы по этому вопросу по-другому решения не принимаем, исключено принятие какого-либо политического решения», — сказал глава Минюста республики.

По его словам, состояние здоровья Саакашвили улучшилось.

15 ноября Брегадзе сообщал, что Минюст ожидает заключение от врачей, чтобы рассмотреть вопрос о возвращении бывшего президента страны в тюрьму из клиники, где он находится с мая 2022 года.

Ранее Польша связала статус кандидата в ЕС для Грузии с судьбой Саакашвили.