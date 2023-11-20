Байден: сроки освобождения новых заложников из сектора Газа предсказать нельзя

Американский президент Джо Байден заявил, что предсказать сроки вызволения новых заложников, которые удерживаются бойцами палестинского движения ХАМАС, не представляется возможным. Об этом, ссылаясь на краткое общение Байдена с пулом Белого дома на военно-морской базе в Норфолке, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных сроках освобождения новых заложников из сектора Газа, Байден сказал, что не в состоянии обозначить никакие временные параметры этого процесса.

Ранее премьер-министр и глава министерства иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что участники переговоров по ситуации вокруг сектора Газа близки к соглашению об освобождении палестинских заключенных в обмен на израильских заложников.

До этого руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон заявила, что сделка по освобождению заложников в секторе Газа пока не заключена. Таким образом она прокомментировала сообщения о том, что между Израилем и ХАМАС при участии США будет заключена сделка о пятидневном перемирии взамен на освобождение нескольких десятков заложников.

Ранее американский политолог Миршаймер заявил, что Байден боится переходить дорогу израильскому лобби.