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Байден: сроки освобождения новых заложников из сектора Газа предсказать нельзя

Байден заявил, что сроки освобождения новых заложников в Газе неизвестны

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Molly Riley/AP

Американский президент Джо Байден заявил, что предсказать сроки вызволения новых заложников, которые удерживаются бойцами палестинского движения ХАМАС, не представляется возможным. Об этом, ссылаясь на краткое общение Байдена с пулом Белого дома на военно-морской базе в Норфолке, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных сроках освобождения новых заложников из сектора Газа, Байден сказал, что не в состоянии обозначить никакие временные параметры этого процесса.

Ранее премьер-министр и глава министерства иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что участники переговоров по ситуации вокруг сектора Газа близки к соглашению об освобождении палестинских заключенных в обмен на израильских заложников.

До этого руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон заявила, что сделка по освобождению заложников в секторе Газа пока не заключена. Таким образом она прокомментировала сообщения о том, что между Израилем и ХАМАС при участии США будет заключена сделка о пятидневном перемирии взамен на освобождение нескольких десятков заложников.

Ранее американский политолог Миршаймер заявил, что Байден боится переходить дорогу израильскому лобби.

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