Глава правительства Катара 21 ноября начнет визит в Россию и Великобританию

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман бен Джассим Аль Тани, добиваясь немедленного прекращения боевых действий в секторе Газа, в рамках раунда официальных визитов в страны-постоянные члены Совета Безопасности ООН 21 ноября начнет турне в Россию и Великобританию. Об официальный представитель МИД страны Маджид аль-Ансари сообщил в интервью катарскому агентству новостей QNA.

По словам дипломата, во время визитов будет обсуждаться начало серьезного и реального политического процесса для достижения соответствующего международным нормам прочного и всеобъемлющего мира в регионе. Кроме того, будут рассматриваться меры для «сдерживания оккупационных властей Израиля и прекращения их преступлений против человечества» и организации коридоров для доставки срочной гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Россия должна играть более активную роль в установлении мира на Ближнем Востоке.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.