Премьер Катара назвал преступлением вывод из больницы Газы врачей

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани по итогам переговоров с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем заявил, что принудительный вывод персонала и пациентов больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа израильскими военными является преступлением. Об этом сообщает РИА Новости.

«Израиль продолжает совершать агрессию в отношении гражданских объектов и гражданских лиц в секторе Газа, нарушая все международные принципы и пренебрегая правом, но многие страны используют двойные стандарты в отношении того, что происходит в отношении наших братьев-палестинцев в секторе Газа», — сказал аль Тани.

Ранее аль Тани заявил, что участники переговоров по ситуации вокруг сектора Газа близки к соглашению об освобождении палестинских заключенных в обмен на израильских заложников.

До этого руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что сделка по освобождению заложников в секторе Газа пока не заключена. Таким образом она прокомментировала сообщения о том, что между Израилем и ХАМАС при участии США будет заключена сделка о пятидневном перемирии взамен на освобождение нескольких десятков заложников.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.