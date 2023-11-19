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Экс-агент ЦРУ удивился желанию Германии продолжать финансировать Украину

Экс-агент ЦРУ Джонсон: желание Германии и дальше помогать Украине было сюрпризом

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Chip Somodevilla/Stringer/Getty Images

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что стремление Германии продолжить финансовую и военную помощь Украине было сюрпризом.

«Единственная страна, которая заявила о готовности и дальше поддерживать (Киев. — «Газета.Ru»), — это Германия. И это своего рода сюрприз», — сказал он.

Джонсон пояснил, что экономика ФРГ сейчас не в лучшем состоянии, поэтому неизвестно, смогут ли они сдержать свое обещание.

Аналитик отметил, что, несмотря на позицию Берлина, единый западный фронт, который отправлял Украине оружие и деньги, начал разваливаться.

До этого немецкий политолог Александр Рар, комментируя закон о финансировании американского правительства без помощи Украине, подписанный президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, заявил, что США больше не готовы отправлять миллиарды долларов Киеву впустую, однако финансовую поддержку украинских Вооруженных сил может взять на себя Германия.

Ранее на Западе засомневались в необходимости поддерживать Украину.

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