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В офисе Зеленского усомнились в способности Украины сохраниться в ближайшие 10 лет

Подоляк: Украина может не выстоять в конфликте с РФ в долгосрочной перспективе

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Александр Кряжев/РИА Новости

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк усомнился, что у Украины есть шансы выстоять против России в ближайшие 10–15 лет. Такой точкой зрения политик поделился с украинским «24 каналом».

«Есть ли у нас хоть один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет?» — задался вопросом Подоляк в разговоре о том, как будет развиваться конфликт.

По словам представителя офиса Зеленского, Украине крайне сложно дать отпор РФ, поскольку последняя тратит огромные средства на военную спецоперацию. В то же время, считает Подоляк, исход конфликта зависит от соотношения ресурсов у противников, количества оружия и сроков начала использования этого оружия на поле боя.

По мнению украинского политика, у Киева будет шанс перехватить преимущество на фронте, только если удастся ограничить количество ресурсов, доступных России.

До этого Михаил Подоляк заявил, что не доволен сроками поставок западного оружия, которые, по его словам, могут превышать 100 дней.

Ранее президент США Джо Байден назвал главную причину продолжать снабжать ВСУ оружием.

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