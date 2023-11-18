В Австрии назвали проблемой отказ от выборов президента на Украине

Министр европейских и иностранных дел Австрии Александер Шалленберг назвал проблемой отказ от организации выборов на Украине в период боевых действий. Его слова опубликовало издание Presse.

«Я могу понять отсрочку, но вечно переносить нельзя», — подчеркнул дипломат.

До этого в офисе Зеленского сообщили об отсутствии давления Запада в вопросе выборов.

15 сентября народный депутат Украины Ярослав заявил, что проект бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на выборы.

В настоящее время выборы на Украине не проводятся из-за действия военного положения. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

17 августа сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь мобилизация и военное положение в стране будут действовать до 15 ноября 2023 года.

Ранее FoxNews назвало безосновательными аргументы Зеленского о невозможности проведения выборов.