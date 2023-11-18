Стрелков решил участвовать в выборах президента России

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил о намерении участвовать в выборах президента России в 2024 году. Об этом рассказал сопредседатель «Российского движения в поддержку Стрелкова» (РДС) Олег Нельзин на съезде организации, сообщает издание «Фонтанка».

Отмечается, что в выборах главы государства Стрелков пожелал принять участие как самовыдвиженец. Нельзин зачитал письмо бывшего министра обороны во время съезда.

«Обращаюсь к руководству и соратникам по РДС с предложением начать работу по выдвижению меня в качестве кандидата в президенты России согласно действующему законодательству», — процитировал документ сопредседатель движения.

Также в письме Стрелков добавил, что предлагает сформировать инициативную группу по поддержке его выдвижения и начала сбора подписей для участия в выборах.

В разговоре с корреспондентом «Фонтанки» Нельзин подтвердил, что зачитанное им письмо было получено именно от Стрелкова. «Письмо написано в среду, 15 ноября», — добавил он.

Игорь Стрелков (Гиркин) был арестован в Москве 21 июля. Его обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности. Экс-министр обороны ДНР сейчас находится в столичном СИЗО «Лефортово».

Ранее суд определил, законно ли продление срока в СИЗО Стрелкову.