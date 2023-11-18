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ЕС уличили в финансировании России

The Telegraph: ЕС тайно финансирует Россию путем закупки СПГ

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Vasily Fedosenko/Reuters

Страны Евросоюза тайно финансируют Россию, закупая у нее российский сжиженный природный газ (СПГ). Об этом говорится в материале газеты The Telegraph.

«Страны ЕС в этом году втихую профинансировали Россию за счет закупок российского сжиженного природного газа (СПГ)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия получает от этого доход в 6,1 млрд евро. При этом сообщается, что несмотря на то, что Европа обещала отказаться от закупок СПГ у России, число судов с сырьем, направляющихся из РФ в Европу, увеличилось.

Ранее сообщалось, что Европа на годы вперед превратилась в главный рынок сбыта американского сжиженного природного газа (СПГ). Он отметил, что геополитика энергетики после февраля 2022 года изменилась. По словам представителя помощника госсекретаря США, Соединенные Штаты — это крупнейший в мире производитель СПГ, и страна будет сохранять этот статус годы.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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