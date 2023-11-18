В Венгрии заявили, что в ЕС смотрят на украинский конфликт как на Fortnite

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Евросоюзе воспринимают конфликт на Украине как партию компьютерной игры Fortnite. Его слова приводит ТАСС.

Выступая на съезде партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Будапеште, чиновник заявил, что в Евросоюзе «есть те, кто страдает военным психозом и воображает себя в Fortnite», и при этом они считают поставки оружия способом достижения мира.

«Значительная часть европейской политической элиты практически потеряла рассудок», — подчеркнул он.

По словам Сийярто, затягивание конфликта через поставки военной помощи приводит к росту числа жертв и разрушений, а Украине нужен «мир, а не оружие».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан связал нежелание помогать Украине с отсутствием у нее военной цели. Помимо этого он добавил, что политическое руководство в Киеве идет по пути, который ни к чему не ведет и который Будапешт поддержать не может.

Ранее в Венгрии заявили, что принятие Украины в Евросоюз может привести к войне.