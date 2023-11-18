Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Венгрии заявили, что в ЕС смотрят на украинский конфликт как на Fortnite

Глава МИД Венгрии Сийярто: в ЕС воспринимают украинский конфликт как Fortnite

close
100%
Global Look Press

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Евросоюзе воспринимают конфликт на Украине как партию компьютерной игры Fortnite. Его слова приводит ТАСС.

Выступая на съезде партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Будапеште, чиновник заявил, что в Евросоюзе «есть те, кто страдает военным психозом и воображает себя в Fortnite», и при этом они считают поставки оружия способом достижения мира.

«Значительная часть европейской политической элиты практически потеряла рассудок», — подчеркнул он.

По словам Сийярто, затягивание конфликта через поставки военной помощи приводит к росту числа жертв и разрушений, а Украине нужен «мир, а не оружие».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан связал нежелание помогать Украине с отсутствием у нее военной цели. Помимо этого он добавил, что политическое руководство в Киеве идет по пути, который ни к чему не ведет и который Будапешт поддержать не может.

Ранее в Венгрии заявили, что принятие Украины в Евросоюз может привести к войне.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий