Эрдоган посоветовал немецкому журналисту не угрожать Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган резко отреагировал на вопрос немецкого журналиста агентства DPA о том, как Турция может занимать по международным темам позицию, отличную от мнения союзников по НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-конференция проходила в Берлине накануне переговоров Эрдогана с канцлером Германии Олафом Шольцем 17 ноября.

«Турция — не обычная страна в НАТО. (…) Кто на чьей стороне между Россией и Украиной? Они [союзники по НАТО] на стороне Украины. Как Турция, мы ведем переговоры и с Украиной, и с Россией. Но именно мы перевезли 33 млн тонн зерна по зерновому коридору в Европу и Африку», — заявил Эрдоган.

Недовольство Эрдогана вызвал также вопрос о том, продаст ли Германия Турции истребители Eurofighter Typhoon. В ответ он заявил, что ФРГ не является единственной производящей боевые самолеты страной, напомнив, что Турция считается одним из лидеров по беспилотникам.

«Как представитель прессы, не надо нам этим угрожать. Задавайте нам гуманитарные, добросовестные вопросы, и мы дадим вам ответы в этом ключе», — сказал Эрдоган журналисту.

Продолжая выражать недовольство, турецкий лидер поинтересовался у немецкого журналиста, почему его не волнуют «обстрелы церквей в секторе Газа».

О реакции представителя прессы не сообщается.

17 ноября Эрдоган заявил о способности Турции и Германии спасти Ближний Восток от огня. При этом Анкара не видит в Евросоюзе четкой позиции на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Ранее в Турции задумались о выходе из НАТО.