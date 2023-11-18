МИД ФРГ осудил выступление представителя «Талибана»* в центральной мечети Кёльна

Министерство иностранных дел Германии решительно осудило выступление представителя «Талибана» (организация запрещена в России) Абдула Бари Омара в Кёльне.

«Согласно имеющимся у нас данным, ни один из наших визовых офисов не выдавал ему визу», — говорится в сообщении ведомства в социальной сети X.

В министерстве заверили, что дальнейшие меры будут приниматься в тесном сотрудничестве с внутренними службами и партнерами. Там подчеркнули, что не были уведомлены о прибытии Омара в Германию и не признают легитимность власти «Талибана».

Высокопоставленный представитель и бывший министр здравоохранения правительства «Талибана» Абдул Бари Омар выступил в Центральной мечети Кёльна перед афганцами, в своей речи он призвал собравшихся посетить Афганистан. По данным BILD, в ходе выступления Омар заверил, что в центральноазиатской стране сейчас безопасно, идет процесс восстановления.

Абдельбари Омар стал первым представителем «Талибана», которому удалось выступить в Германии с тех пор, как движение пришло к власти в Афганистане в 2021 году.

Ранее движение «Талибан» объявило о запрете политических партий в Афганистане.