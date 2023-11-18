В Кремле заявили о мучениях Запада из-за бесполезности санкций против РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад мучается из-за того, что санкции не бьют по России, и РФ извлекает выгоду из ограничений. Его слова опубликованы в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Мы видим, что действительно западники мучаются, у них мучения из-за того, что санкции не бьют так, как они должны бить. Более того, мы как всегда: русские умудрились сделать так, чтобы извлекать выгоду из санкций», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, западные страны не гнушаются ничем, поэтому России нужно сохранять сообразность в отношении санкций.

До этого газета Wall Street Journal (WSJ) писала, что военные, экономические и внешнеполитические достижения России говорят о том, что стратегия президента Владимира Путина в противостоянии с Западом принесла результат.

17 ноября Путин на Санкт-Петербургском культурном форуме заявил, что в российской экономике «хорошая погода», в отличие от европейской. Российский лидер отметил, что экономический рост в России к концу года составит более 3%.

Ранее экономист указал на снижение торговой значимости Евросоюза для России.