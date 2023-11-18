Суд Колорадо допустил Дональда Трампа к выборам

Суд американского штата Колорадо допустил бывшего президента США Дональда Трампа к выборам в 2024 году, несмотря на то, что признал его виновным к штурму Капитолия в Вашингтоне в январе 2021 года. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По данным издания, судья Сара Б. Уоллес постановила, что Трамп может оставаться в первичном бюллетене президентских выборов штата, установив, что подстрекательством к насилию во время нападения на Капитолий он не нарушил при этом свою присягу.

AP отмечает, что решение суда в Колорадо последовало за аналогичными решениями судов в ряде других штатах, которые оставили Трампа в избирательных бюллетенях. При этом политика до сих пор не убрали ни из одного избирательного бюллетеня.

Летом 2023 года Дональду Трампу предъявили обвинения в попытке штурма Капитолия в январе 2021 года, нарушениях на выборах 2020 года и незаконном хранении документов. Во всех случаях политик отрицает свою вину, называя расследования политическим преследованием со стороны администрации действующего президента Джо Байдена.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.